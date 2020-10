Rimini. Nuoto, il riminese Simone Sabbioni positivo con altri dieci atleti

Il riminese Simone Sabbioni primatista nazionale sui 100 metri dorso in vasca lunga e primatista nelle tre specialità del dorso in vasca corta è risultato positivo al Covid. Assieme a lui altri dieci atleti della nazionale italiana. Lo comunica la Fin, spiegando che “i tamponi di controllo effettuati nel corso del collegiale in svolgimento a Livigno hanno registrato la positività al Covid-19 di Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona Quadarella. Tutti gli atleti sono asintomatici. Gli esami ai membri dello staff tecnico-sanitario hanno dato esito negativo”.