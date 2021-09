Rimini. Nuova Piazza Malatesta, cade nel fossato: grave 78enne

Condividi l'articolo









78enne ieri sera, intorno alle 21.15, in sella alla sua bici, per cause ancora in corso d’accertamento, è caduto nel fossato (nuova piazza Malatesta) ed avrebbe battuto violentemente la testa. I primi a soccorrere il ciclista sono stati dei passanti aiutati dagli agenti della polizia di Stato che si trovavano in servizio in centro. Immediata la richiesta di intervento al 118. Sul posto si è precipitata un’ambulanza, con i sanitari che hanno rianimato il 78enne, privo di sensi, per oltre mezz’ora. Attualmente si trova ricoverato in Rianimazione all’Infermi, la prognosi è riservata.