Rimini. Nuova puntata del Cristo di Michelangelo

Continua la vicenda legata al Cristo attribuito a Michelangelo. Secondo il giudice riminese prima di prendere qualsiasi decisione bisogna valutare il reale valore artistico e culturale del bene da tutelare. Ovvero capire se davvero è di Michelangelo. Per questo ha deciso di chiedere l’entrata in scena del ministero dei Beni delle Attività culturali e del Turismo. Nell’intenzione del Tribunale dovranno essere loro a pronunciarsi. Il Cristo al momento si trova a San Marino che resta alla porta in attesa di conoscere gli esiti della vicenda.