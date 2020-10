Rimini. Nuova rissa in pieno centro

Rissa all’imbocco di piazza Malatesta, in pieno centro storico di Rimini. È accaduto verso l’una e mezzo all’uscita da un locale. L’alcol o una parola di troppo hanno fatto degenerare la situazione, sotto gli occhi di decine di persone. A fare le spese della scazzottata, è stato un cittadino albanese. Qualcuno gli ha scagliato sulla testa un oggetto ed è finito ricoverato in ospedale con trenta giorni di prognosi. Albanesi dovrebbero essere anche quelli che lo hanno colpito, ma quando i carabinieri sono arrivati, in piazza c’era solo il ferito.