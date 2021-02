RIMINI. Nuova scuola Ferrari, dichiarazione dell’assessore Jamil Sadegholvaad

La nostra città vedrà crescere una struttura completamente nuova, sana, efficiente e nel rispetto dell’ambiente, che sarà un punto di riferimento prezioso non solo per gli studenti, ma per tutti i cittadini.

In questo momento la nuova Scuola Ferrari, così come la nuova Scuola Villaggio Primo Maggio e tutti gli altri lavori fatti in questi anni, sono un segnale di speranza nella grande difficoltà generale e nell’estrema incertezza per la scuola e per il futuro dell’educazione nel nostro paese.”