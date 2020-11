Rimini. Nuovamente rinviata l’udienza in Cassazione per Edson Tavares

Nuovamente rinviata l’udienza in Cassazione per Edson Tavares, l’ex fidanzato di Gessica Notaro a processo per aver perseguitato e sfregiato con l’acido la donna. Il trentaduenne di origine capoverdiana, detenuto a Bologna, è stato condannato dalla Corte di appello a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni per l’aggressione del 10 gennaio 2017 e per lo stalking. Lo slittamento è dovuto all’improvvisa indisponibilità del presidente del collegio della quinta sezione penale della Corte, chiamata ad esaminare il ricorso di Tavares.