RIMINI. NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE: PROROGATO A VENERDÌ 10 GIUGNO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI

Rimini, 8 giugno 2022 – Ci sarà tempo fino a venerdì 10 giugno (entro le ore 12:00) per iscriversi all’edizione 2022 di Nuove Idee Nuove Imprese. Le numerose richieste di informazioni pervenute negli ultimi giorni, che denotano grande curiosità nei confronti della business plan competition giunta alla 21esima edizione, hanno spinto gli organizzatori a prorogare di qualche giorno il termine delle iscrizioni. In questo modo sarà possibile fornire a tutti le risposte alle domande e verrà lasciato un po’ di tempo agli interessati per formalizzare la propria iscrizione.

Obiettivo dell’iniziativa, supportata da prestigiosi partners e istituzioni, è promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità locale e la cultura dell’innovazione attraverso un meccanismo incentivante teso a favorire la nascita e a sostenere la crescita di nuove imprese innovative.

La partecipazione è gratuita e aperta ad aspiranti imprenditori e neo imprenditori che abbiano già avviato un’attività avente sede, o almeno una sede operativa, nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna o nella Repubblica di San Marino. I partecipanti dovranno presentare le proprie idee imprenditoriali innovative attraverso un business plan per la cui redazione saranno assistiti attraverso un percorso di formazione coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Campus di Rimini ed una tutorship qualificata. A seguire, la valutazione della giuria e l’evento di premiazione a inizio dicembre.

I requisiti per l’iscrizione, esclusivamente online, sono disponibili su www.nuoveideenuoveimprese.it.

Il montepremi dell’edizione 2022 è di 20mila euro, con l’aggiunta di numerosi benefit garantiti da Confindustria Romagna, dall’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Tecnopolo di Rimini, San Marino Innovation, Soroptimist International Club di Rimini, Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, Studio Skema, Prospectra, oltre ai premi ‘CesenaLab’ e ‘Romagna Tech’ per i percorsi di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6 mesi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.nuoveideenuoveimprese.it

SOCI E PARTNER

Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

L’iniziativa beneficia del contributo economico di RivieraBanca, Deloitte & Touche SpA., Studio Skema e Crèdit Agricole che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.

Patrocini:

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio, il Lavoro, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino;

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’AASS;

Comune di Rimini

