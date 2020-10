Rimini. NUOVO DPCM: LE NUOVE REGOLE

MASCHERINA: obbligo in luoghi chiusi e all’aperto.

Non c’è l’obbligo se si è da soli e isolati, se si è in casa con persone conviventi, durante il consumo di cibo, per chi fa attività sportiva, per bambini sotto i 6 anni e per chi ha patologie incompatibili con l’uso della mascherina. L’utilizzo della mascherina è raccomandato anche in abitazioni private in presenza di non conviventi. È possibile utilizzare le “mascherine di comunità”, monouso o lavabili, anche auto-prodotte, basta che coprano bene naso e bocca e forniscano un’adeguata barriera.