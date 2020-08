Rimini. Nuovo dramma sulle strade: grave incidente per due moto

Ancora un incidente sulle due ruote sulla SS16 Adriatica a Rimini, all’altezza di via Celli quando una Renault Clio che procedeva in direzione Pesaro ha colpito pare invadendo la corsia opposta due Harley Davidson con a bordo quattro persone in tutto (due sulla prima e due sulla seconda) che sono finite a terra. Ad avere la peggio una donna, passeggera della prima moto, trasportata in elimedica al Bufalini di Cesena. Grave un secondo centauro (ma non sarebbe un pericolo di vita), lievi lesioni per gli altri due motociclisti. Statale bloccata per i rilievi di legge effettuati dalla municipale.