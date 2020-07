Rimini. Nuovo focolaio covid: tutti originari del Bangladesh

Covid: in provincia di Rimini otto dei nuovi positivi sono lavoratori stranieri di una ditta della logistica nell’ambito di un “focolaio circoscritto e sotto controllo”, precisa la Regione Emilia Romagna. Tutti i nuovi contagiati, tutti residenti a Rimini, si trovavano infatti già in isolamento. L’Ausl Romagna aggiunge che “nessuno di loro ha a che fare con il residence di Viserba”, dove nei giorni scorsi è esploso un focolaio. Sono tutti originari del Bangladesh e la loro positività è stata riscontrata grazie ai tamponi effettuati a tappeto. Il caso sintomatico fa invece riferimento a una paziente di fuori provincia, non turista ma residente nel pesarese.