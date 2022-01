Rimini. Nuovo lungomare: arriva il vigile elettronico, serviranno i pass

Condividi l'articolo

Il ministero ha dato il via libera all’attivazione delle telecamere per controllare gli accessi nel tratto di lungomare da Torre Pedrera a Rivabella.

A questo punto la marcia di avvicinamento all’ingresso in campo del “vigile elettronico” prevede il rilascio da parte del Comune dei permessi (in via telematica) chiamando in causa residenti e operatori turistici e commerciali. Pass che andrà a sostituire l’autocertificazione in vigore da Pasqua al 30 settembre quando diventa operativa la Ztl. È una operazione da attivare in primavera e in vista dell’estate non si esclude di cominciare a testare alcune telecamere, in ogni caso entro l’anno si conta di entrare a regime con la videosorveglianza.

Il lungomare è diviso in quattro aree (Torre Pedrera, Viserbella, Viserba e Rivabella) e i pass valgono per l’area di residenza o di attività, quando sarà in funzione la Ztl, quindi, non sarà possibile viaggiare per tutto il lungomare.