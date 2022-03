Rimini. Nuovo volo da Rimini a Bucarest a 19,99 euro

Condividi l'articolo

Dal 29 settembre ci saranno due nuovi voli settimanali, entrambi operati dalla compagnia low cost Wizz, che collegheranno l’aeroporto Federico Fellini di Rimini e San Marino e quello della capitale della Romania, Bucarest. I voli sono in calendario il giovedì e la domenica con tariffe a partire da 19,99 euro per la tratta di andata. Il nuovo collegamento darà modo ai romagnoli di raggiungere una nuova capitale europea da Rimini (andandosi ad aggiungere alle destinazioni di Lussemburgo, Vienna, Budapest, Londra, Varsavia), ma sarà anche al servizio della comunità rumena residente in Romagna, che potrà così raggiungere più facilmente familiari o affetti nella nazione di origine.