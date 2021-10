Rimini. Odontoiatra no vax: il Tar rigetta il ricorso sulla sospensiva

Tar chiamato in questi giorni a decidere in merito ai primi ricorsi contro l’obbligo vaccinale. Diversi professionisti della sanità hanno fatto ricorso contro l’Ausl Romagna e i rispettivi ordini professionali dopo aver ricevuto la notifica di sospensione per aver scelto di non vaccinarsi. I primi esiti sono negativi: ricorsi respinti e sospensione ritenuta giustificata. A Rimini ad un odontoiatra non vaccinato, era arrivata l’intimazione del Comune di Rimini a non esercitare la professione, vista la sospensione dall’Ordine conseguente alla mancata vaccinazione. Il 22 ottobre il Tar ha respinto l’istanza di sospensiva e fissato la discussione per il prossimo 9 novembre.