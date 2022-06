RIMINI. Oltre 110 le aree giochi diffuse sul territorio comunale dedicate al divertimento e all’aggregazione dei bambini

Scivoli, castelli, altalene e arrampicate in mezzo al verde: il Comune di Rimini, con i recenti investimenti, punta a configurarsi sempre di più come una città a misura di bambini attraverso la progettazione e la realizzazione di nuovi spazi a loro dedicati diffusi in maniera capillare in tutto il territorio.

Ad oggi, le aree gioco presenti nei parchi pubblici e nelle zone verdi della città sono in totale 83, 20 delle quali, tra il 2019 e il 2021, sono state riqualificate o ampliate per un intervento complessivo di 450 mila euro.

Le sette più grandi si trovano al Parco XXV Aprile (parco Marecchia), al Parco Fellini, al Parco Papa G.Paolo II (Ex Cava), al Parco Briolini, al Parco Spina Verde (Miramare), al Parco Fabbri, al Parco Elvis Presley (Viserba) e al Parco Peter Pan (Gaiofana).

Quella al Parco Fellini si intitola ‘Tutti a bordo’ e, come suggerisce il nome, è stata realizzata nel segno della inclusività a seguito di una progettazione partecipata. Distribuita lungo superficie di circa 1500 mq, è facilmente riconoscibile per il suo scivolo a forma di drago marino che la caratterizza. Perché fosse priva di barriere architettoniche, sono stati installati giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di tutti i bambini a partire dal montaggio di rampe accessibili da qualsiasi utente: dagli ipovedenti a chi ha la carrozzina, da chi ama correre velocemente o saltare.

Le aree gioco nei plessi scolastici invece sono circa trenta.

Un grande lavoro in tal senso verrà effettuato anche al Parco del Mare, dove è in progetto la realizzazione di tre aree gioco dotate di attrezzature finalizzate allo svolgimento di attività ludico ricreative e integrate con il sistema delle zone verdi alberate.

Strutture innovative e spiccatamente creative con componenti architettoniche che traggono spunto dalle filastrocche di Gianni Rodari, uno dei più grandi pedagogisti di tutti i tempi, il cui immaginario e la cui fantasia fanno da filo conduttore alla progettazione e alla realizzazione di questi tre diversi spazi destinati ai bimbi e ai ragazzi e pensati per essere accessibili a tutti.

Dalla ‘Foresta del mare’ che sarà costruita sul Lungomare Tintori (tratto 1), la quale sarà completamente immersa nel verde e metterà a disposizione altalene, alberi-fontana, tunnel di arrampicata e oblò, alla ‘Stazione del mare e il vagone di Luglio’ che sarà collocata all’inizio del Lungomare Murri (tratto 2) lungo la passeggiata pedonale pavimentata in gres all’interno di una specifica area con la conformazione di una ‘sardina’ dove si ergeranno strutture gioco a forma di treni.

Ci sarà poi ‘Il girotondo di tutto il mondo’ (tratto 3), il quale potrà contare su una superficie pari a 160 mq. Qui sarà possibile trovare una serie di creazioni ludiche che hanno l’obiettivo di stimolare la reciprocità e l’interazione tra i bambini attraverso delle opere che implicano movimenti come dover saltare, mettersi alla prova con equilibrismi, scalare, scivolare e così via.

Una riqualificazione quella del Parco del Mare che oltre a offrire spazi dedicati al fitness e allo sport outdoor, con le sue variegate palestre a cielo aperto, garantirà anche ai bimbi, compresi quelli in età prescolare, la possibilità di vivere il waterfront riminese a pieno, usufruendo dei suoi spazi e beneficiando dell’aria di mare.

“Lo sviluppo urbano deve essere orientato pensando alle esigenze e ai bisogni dei cittadini più piccoli, che hanno tutto il diritto di avere a disposizione delle zone dove ad hoc, dove incontrare i propri amici coetanei, svagarsi, fare amicizia e stare all’aperto – commenta Mattia Morolli, assessore alle opere pubbliche del Comune di Rimini – Le aree gioco sono degli ambienti stimolanti e vivaci, che rappresentano un valore aggiunto non solo per i ragazzi, ma per tutte le famiglie e la città in generale. Progetti che danno e il senso della comunità e che devono presentarsi agli occhi della collettività come un punto di incontro per tutti i bambini, dove le disabilità fisiche o sensoriali non siano un limite sotto il profilo dell’utilizzo dei giochi e dell’interazione sociale con gli altri. Al Parco del Mare, ad esempio, le cui aree gioco sono state pensate e pianificate perché possano essere fruibili e vivibili da qualsiasi bimbo, secondo un concetto ben preciso: quello di ‘crescere insieme’. Come Comune di Rimini stiamo investendo sempre di più per la creazione di opere inclusive e per offrire ai più piccoli degli spazi funzionali al loro divertimento e benessere”.

L’elenco delle aree gioco nei parchi:

1, PARCO CAVA ( V PEEP )

2, PARCO PERTINI ( ALBA ADRIATICA )

3, SPINA VERDE MIRAMARE

4, PARCO FABBRI

5, PARCO Renzi / Callas

6, PARCO FELLINI

7, PARCO ALCIDE CERVI

8, PARCO MURRI

9, GIARDINI PAL.R.NERIV. CALLIOPE-V. PLUTONE-V. URANO-V. EUTERPE V.ALESSANDRINI

10, PARCHEGGI AIUOLE FASCIE DI VIA MORETTI-V. LUCCHESI-V. AVANZOLINI- V. DRUDI

11, Parco – Via Casti + spartitraffico

12, GIARDINO PONTE ROTTO E SPARTITRAFFICO CIRCONVALLAZIONE

13, GIARDINO DI RIVAZZURRA

14, V.LE MANTOVA GIARDINO LAURETI

15, VIA PASCOLI MONTE-AIUOLE-V. G. DA RIMINI-GIARDINO VIA BALILLA

16, GIARDINO VIA MARIOTTI

17, GIARDINO VIA LIPPARINI

18, GIARDINI DI P.LE EINAUDI, SGAMBATOIO CANI

19, GIARDINO DI VIA TAMAGNO-V. PERTILE-AIUOLE-V. FLAMINIA-V. STREPPONI- V. OVIDIO

20, GIARDINO VIA PINTOR E VIA FOGAZZARO

21, VIA MADRID GIARDINO E FASCIE FIABILANDIA

22, VIA MADRID GIARDINO E FASCIE FIABILANDIA

23, PEEP MIRAMARE-VIA STOCCOLMA-V. PARIGI-V. VIENNA

24, PEEP COLONNELLA VIA DEI GRACCHI-V. MACANNO

25, PEEP GAIOFANA

26, PEEP VIA ROSMINI

27, GIARDINETTI VIA LEONARDO DA VINCI

28, AREA VILLAGGIO SAN MARTINO VIA CORIANO

29, Via della lepre. Area Giochi

30, Zona residenziale “Porta Sud” Via Bidente

31, Zona residenziale “Porta Sud” Via Bidente

32, GIARDINO VIA DELLA FIERA DIETRO EDICOLA

33, VIA CADUTI DI MARZABOTTO ANGOLO V. BARACCA (PARCHEGGIO+GIARDINO)

34, Giardino di via Paci – Marzabotto

35, P.ZZA FERRARI (GIARDINO)

36, P.LE CARSO (GIARDINO)

37, GIARDINI BASSI

38, Villaggio del Sole giardino via Mazzocchi

39, Giardino comunale Via Di Mezzo fra via del Passero e Jano Planco

40, Giardini di via Cuneo Case ACER

41, via Boselli area giochi e aiuole parcheggio nuova lottizzazione (vicino orti urbani)

42, Parco XXV Aprile

43, VIA QUAGLIATI LUNGO CIRCONVALL.-PEEP VIA ACQUARIO + VIA DELL’ABETE/MASSERA

44, PARCO BRIOLINI

45, PEEP VISERBA MONTE – Parco Iqbal Masih / Don Tonino Bello

46, PEEP S. GIUSTINA 3 AREE CENTRO CIVICO

47, CORPOLO’ PEEP VIA GRADIZZA

48, VIA NICOLO’-V. ANTONELLI-PARCO CAPPELLI-V. CAPPELLI (ARGINE AUSA)- LARGO BORDONI

49, VIA MASINI-V. TREVES (2 GIARDINI)-V. ZAVAGLI-V. MADONNA DELLA SCALA-V. BORGATI-S

50, STAZIONE VISERBA. GIARDINO PIRZIO BIROLI + SCARPATA LATO MARE E MONTE DI VIA CUR

51, PENETRAZIONE VISERBELLA MARE (3 SPARTITRAFF.)-V. ZAMBIANCHI SOTTOVIA(2 AREE DI R

52, VIA S. SALVADOR-V. TIBESTI (GIARDINO)

53, VIA RIPAROTTA/BIZZOCCHI/TOGLIATTI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI VSERBA MONTE

54, PEEP CELLE

55, ROTATORIA, SPARTITRAFFICI E AREE LATERALI DI VIA SAN VITO

56, VIA EMILIA (5 AREE DI RISULTA)-S. MARTINO IN RIPAROTTA (3 SPART.)

57, GIARDINO VERGIANO

58, VIA MATTEOTTI-VIA MADONNA DELLA SCALA

59, PEEP SPADAROLO

60, PEEP Zandonai – Barzilai SACRAMORA

61, PEEP ORSOLETO

62, Vergiano BORGO DEI CILIEGI

63, Giardino via Maderna

64, AREA VIA MASCAGNI RETRO CHIESA + Giardino Via Umberto Giordano (ragazzi della via pal)

65, PEEP VISERBA MONTE – Parco Hugo Pratt e via John Lennon

66, PEEP VISERBA MONTE – Parco Lucio Battisti

67, PEEP VISERBA MONTE Nord

68, PEEP S. VITO (GIARDINO)

69, GIARDINO VIA GIULIANI/BELTRAMELLI + FASCIE PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE COOP

70, LOTTIZZAZIONE VIA PERLASCA + giardino sul fondo della via

71, NUOVA AREA CORPOLO’ VIA ZACCAGNINI INT.2015

72, GIARDINI VIA CAMPANELLA/MELUCCI

73, Via Lotti – Aree verdi case popolari

74, Scuola Materna St.le ACQUAMARINA – VIA SACCO E VANZETTI

75, CENTRO SPORTIVO VIA BRAMANTE

76, Nuovi Padulli 2012

77, Nuova Gaiofana 2012

78, piazzetta Giuseppe Dossi

79, via Di Mezzo

80, Giardino con giochi via Zambianchi

81, piazzale del Popolo

82, viale Paolo Toscanelli

83, Parco Camuncoli