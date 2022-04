Rimini. Omicidi Mannina e Nusdorfi: ergastolo confermato

In caso di impossibilità ad avere una dichiarazione decisiva per ribaltare un’assoluzione in condanna a causa della morte di chi l’ha in precedenza resa, è comunque possibile confermare la condanna acquisendo le dichiarazioni accusatorie da confrontare con altri riscontri per la conferma. Questa sostanzialmente la motivazione con cui la Corte di Cassazione a sezioni penali riunite, ha confermato la condanna all’ergastolo con sei mesi di isolamento diurno del pescatore Sadik Dine riconosciuto colpevole dell’omicidio di Silvio Mannina trucidato nell’appartamento dell’albanese il 28 febbraio del 2014 dopo che era stato costretto ad attirare in trappola la sua compagna Silvia Nusdorfi che sarebbe stata assassinata il giorno dopo alla stazione ferroviaria di Mozzate dall’ex Dritan Demiraj.