Rimini. Omicidio Sonia: l’ex fidanzato confessa

Avrebbe ammesso le proprie responsabilità Salvatore Carfora, fermato questa mattina ad Otranto per l’omicidio di Sonia Di Maggio, la sua ex fidanzata. L’uomo, 39 anni, è uscito poco fa dalla sede del commissariato di Otranto in una volante dove l’uomo averebbe confessato. Ora gli inquirenti si starebbero concentrando sul recupero dell’arma del delitto. Poco dopo la sua uscita, nel commissariato sono entrati i genitori di Sonia, arrivati questa mattina in Salento da Rimini. Nessuna parola con i giornalisti che attendevano all’esterno.