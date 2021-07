Rimini. Omofobia e stalking: padre e figlia riminesi rinviati a giudizio

Condividi l'articolo









Il Tribunale di Rimini ha rinviato a giudizio due riminesi, un uomo e la figlia, accusati di aver preso di mira il vicino di casa, un riminese trentenne, sistematicamente ricoperto di infamie e offese, secondo le accuse, per un anno e mezzo. L’uomo veniva apostrofato con insulti omofobi dalla finestra da padre e figlia – rispettivamente di 70 e 50 anni – quando usciva per andare al lavoro o anche solo per gettare la spazzatura. Ora i due rischiano una condanna a oltre un anno. Un caso in cui Arcigay Rimini si è costituita parte civile “a tutela della comunità LGBT” si legge in una nota dell’associazione.