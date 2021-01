Sabato 30 gennaio alle ore 14, in diretta Facebook dalla pagina della Consigliera regionale Nadia Rossi sarà online l’iniziativa “Mafie, usura e Covid in Riviera”. La tavola rotonda digitale è stata organizzata dalla Consigliera Rossi “per confrontarci sulle conseguenze della pandemia nell’economia sana del nostro territorio, sui rischi di infiltrazioni mafiose nelle attività del riminese, sugli strumenti che possiamo utilizzare per rafforzarci e difenderci”.