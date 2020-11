Il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori ufficializza il passaggio alla fase rossa per gli ospedali romagnoli. Ausl si troverà costretta a “operare graduali riduzioni all’attività ospedaliera, a partire dalle operazioni chirurgiche a bassa priorità, che potranno essere rinviate”. Non si tratta di riconversioni di reparti, ma di “destinare il personale ospedaliero impiegato in altri ambiti ai reparti Covid, riducendo quindi inevitabilmente l’attività ordinaria programmata”.