Rimini. Opera “rubata”: frate nei guai

Sequestrato e restituito dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Ancona alla Chiesa anconetana di San Gaspare del Bufalo, alla presenza dell’arcivescovo di Ancona-Osimo mons. Angelo Spina, il dipinto seicentesco di Claudio Ridolfi (Verona 1570 – Corinaldo 1644) raffigurante la “Madonna portata in volo da un coro di putti” (190×125). I Frati Missionari del Preziosissimo Sangue la portarono a Rimini nel 2003 , credendola di loro proprietà, quando lasciarono la Chiesa di San Gaspare del Bufalo. Le indagini, coordinate dal pm di Ancona Rosario Lioniello e condotte dai Carabinieri Tpc, con la collaborazione dei colleghi di Ancona e Rimini, dell’Ufficio Beni Culturali Diocesi di Ancona-Osimo e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, hanno appurato che il dipinto era invece parte degli arredi donati in comodato d’uso dalla Diocesi ai Frati quando si insediarono nella chiesa. Anche la documentazione archivistica ottocentesca presso l’Archivio di Stato lo ha confermato. (ANSA).