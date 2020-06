Il referto del medico legale parla di insufficienza miocardica acuta e edema polmonare: così è morto a soli 41 anni Davide Cosci, operatore socio sanitario. Lo ha trovato un collega faccia a terra e una ferita sulla testa, nella guardiola della casa di riposo “Le grazie”. Per questo motivo per stabilire con esattezza le cause della morte il pubblico ministero di turno ha disposto sul corpo dell’uomo l’autopsia.