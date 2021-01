Rimini. “OPERAZIONE ALTO IMPATTO NEL TRASPORTO DI MERCI E DI ANIMALI VIVI”

“OPERAZIONE ALTO IMPATTO NEL TRASPORTO DI MERCI

E DI ANIMALI VIVI”

NELL’AMBITO DEL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI DISPOSTI DAL SERVIZIO CENTRALE POLIZIA STRADALE, SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO, VOLTI AD AUMENTARE ULTERIORMENTE I CONTROLLI DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI E DEL TRASPORTO DEGLI ANIMALI VIVI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, SOTTO IL COORDINAMENTO DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI BOLOGNA, NEL CORSO DELLE OPERAZIONI DENOMINATE ALTO IMPATTO ANCHE LA POLIZIA STRADALE DI RIMINI HA EFFETTUATO DIVERSI POSTI DI CONTROLLO SUL TERRITORIO PROVINCIALE METTENDO IN STRADA 7 PATTUGLIE CON AGENTI SPECIFICAMENTE FORMATI SULLA MATERIA DELL’AUTOTRASPORTO.

NELLE GIORNATE DI MERCOLEDI’ 27 E GIOVEDI’ 28 GENNAIO SONO STATI CONTROLLATI, NEL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONE PREVISTE DALLA RECENTE NORMATIVA ANTI-COVID, NUMEROSI VEICOLI SPECIFICI PER IL TRASPORTO DI MERCE E DEGLI ANIMALI VIVI.

NEL CORSO DELLE DUE GIORNATE SONO STATI CONTROLLATI 76 VEICOLI DI ED ELEVATE 42 SANZIONI AL C.D.S. DI CUI 18 RELATIVE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI.

LE PRINCIPLAI VIOLAZIONI HANNO RIGUARDATO IL RISPETTO DEI TEMPI DI GUIDA OLTRE A QUELLI CONSENTITI COSI’ COME IL SIUERAMENTO DELLA VELOCITA’ .

IN UN CASO GLI AGENTI HANNO SANZIONATO AMMINISTRATIVAMENTE UN CONDUCENTE PROFESSIONALE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. INFATTI PER TALUNA CATEGORIA DI CONDUICENTI IL TASSO DEVE ESSERE PARI A ZERO.

IN ALCUNI CASI I CONDUCENTI SONO STATI SANZIONATI POICHE’ NON INDOSSAVANO I SISTEMI DI RITENUTA (CINTURE DI SICUREZZA).

SONO STATE RITIRATE 3 PATENTI DI GUIDA.

I CONTROLLI DEL TRASPORTO DEGLI ANIMALI VIVI E’ STATO EFFETTUATO IN COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE MEDICO VETERINARIO DELL’AUSL.