Rimini. Operazione antidroga: giovane si dà alla fuga, serve colpo di pistola in aria per fermarlo

Operazione antidroga gli uomini della squadra mobile. Sospettato un ventenne straniero. Giunti in via Carlo Zavagli lo hanno visto allontanarsi con un trolley e quando il giovane si è accorto della presenza degli agenti ha iniziato a correre velocemente in direzione mare. Un poliziotto ha così sparato un colpo in aria. A quel punto il giovane si è fermato e i poliziotti lo hanno raggiunto per portarlo poi in questura. Addosso gli hanno trovato alcuni grammi di hashish e in un luogo a lui riconducibile altri cento grammi di stupefacente.