Rimini. Operazione “Hammer” e faida mafiosa in riviera: 10 condanne

Si chiude con dieci condanne – di cui sette per associazione a delinquere di stampo mafioso – l’operazione ‘Hammer’, che a ottobre del 2019 portò all’emissione di numerose misure di custodia cautelare nei riguardi di presunti camorristi operanti in Emilia-Romagna, questi legati ai clan partenopei dei Contini e dei Romaniello. In particolare le indagini hanno ricostruito lo scontro tra due fazioni criminali per il controllo del territorio di Rimini, appunto una legata ai Contini e l’altra alla famiglia Romaniello.