RIMINI. Operazione “Never Dream”, il ringraziamento del sindaco Andrea Gnassi

“A nome della Città ringrazio e mi complimento con la Guardia di finanza e con i Carabinieri della Provincia di Rimini per la maxi operazione congiunta ‘Never Dream’, che dopo una serie di complesse e articolate indagini ha portato a nove misure cautelari e a sequestri per nove milioni di euro, in Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Calabria e Lombardia. Il risultato di un lavoro su ampia scala, possibile anche grazie alla virtuosa collaborazione tra i Corpi e che ha permesso di smantellare un sodalizio criminale che voleva mettere le radici nel nostro territorio. Questa operazione è la riprova di come sia altissimo il livello di allerta sul rischio di infiltrazioni malavitose e di come lo scambio e la messa in rete delle informazioni tra forze dell’ordine e istituzioni possa essere decisivo per arginare le organizzazioni criminali che minacciano la nostra economia”