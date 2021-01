Rimini. Operazione Strade Sicure: la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Esercito Italiano, arresta un 35enne tunisino per furto aggravato in corso

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Rimini, in collaborazione con i militari dell’Esercito Italiano del contingente “Strade Sicure”, ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario di 35 anni, irregolare sul T.N., per furto aggravato. In particolare, alle 13,30 circa di ieri, una pattuglia dell’Esercito Italiano, impiegata nel servizio “Operazione Strade Sicure”, tra i cui obiettivi rientra la vigilanza nella zona della Stazione ferroviaria di Rimini, aveva provveduto a bloccare, presso il parcheggio “Metro Park”, un soggetto di nazionalità tunisina resosi autore di furto all’interno di un’autovettura in sosta.

Poco prima dell’arrivo della Volante della Questura, una donna, scesa dal proprio veicolo per pagare il parcheggio, aveva chiesto l’aiuto dei militari poiché vi era un soggetto all’interno dello stesso veicolo intento a rovistare tra i suoi effetti personali.

Il personale dell’Esercito Italiano notava il soggetto scendere dall’autovettura della signora e darsi precipitosamente alla fuga. Prontamente bloccato dai militari, riusciva tuttavia a consegnare un borsello, sottratto dall’auto della vittima, ad un complice, il quale faceva perdere immediatamente le proprie tracce.

Il 35enne, veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato nonchè successivamente denunciato in stato di libertà per oltraggio a P.U., in quanto, una volta all’interno delle camere di sicurezza della Questura, offendeva in presenza di più persone l’equipaggio della Volante.

Nella mattinata odierna, davanti al Giudice del Tribunale di Rimini, l’arresto veniva convalidato ed al soggetto veniva comminato, in attesa dell’udienza definitiva, il divieto di dimora nella provincia di Rimini.