Rimini. Oppresso dai debiti con l’usuraio si toglie la vita: a processo 29enne

Sarà processato con l’accusa di usura, estorsione, lesioni e per il delitto di morte come conseguenza di usura ed estorsione, questo per avere spinto un uomo alla disperazione e al suicidio. L’accusato è un 29enne napoletano, il quale dopo aver prestato cinquemila euro alla vittima quarantenne ne aveva pretesi via via il quadruplo in restituzione, applicando un tasso usurario che stando ai calcoli della procura era superiore al novanta per cento annuo. “Guarda che bei bambini che hai… che bei capelli ha la femminuccia… ” una delle varie minacce. In un caso l’usuraio lo aveva preso a pugni e lo aveva mandato all’ospedale.