Rimini. Ora solare e buio alleati dei ladri: impennata di furti, fate attenzione

Con l’ora solare e il buio anticipato è impennata di furti nelle abitazioni. Un fenomeno che riguarda in particolare Riccione e l’entroterra, ma anche la stessa Rimini. Chiamate al 112 e denunce in caserma testimoniano la realtà di quanto accade. L’invito da parte delle forze dell’ordine è prestare attenzione, a partire da oggi, giornata tradizionalmente dedicata alla visita dei propri cari al cimitero. Un’eccessiva visibilità sui social network inoltre specie nei giorni festivi, può esporre la propria casa a un maggior rischio: meglio evitare quindi di condividere troppe informazioni su di sé. Si è notato più volte, infatti, il perfetto tempismo dei ladri nel ripulire la casa di persone appena partite per la gita fuori porta.