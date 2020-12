Rimini. Ordigno inesploso fuori dal bancomat: intervengono gli artificieri

Tentano la rapina col l’esplosivo ai danni della filiale di via Caduti di Marzabotto della Riviera Banca, ma l’ordigno non ha funzionato, costringendo così i banditi a scappare senza il becco di un quattrino. E’ accaduto la scorsa notte. Quando gli operatori dell’istituto si sono accorti che qualcosa non andava hanno allertato le forze dell’ordine e sul posto è intervenuta la polizia che a propria volta ha chiamato gli artificieri. Sono stati loro a rimuovere e bonificare l’ordigno rimasto inesploso alla banca, facendolo brillare, senza conseguenze per i presenti. Ora è caccia ai malviventi anche attraverso la visione delle telecamere.