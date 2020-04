Rimini. Ordine degli ingegnersi sull’emergenza Covid e un recente caso di cronaca

COMUNICATO STAMPA

In questo periodo è stato spesso oggetto delle attenzioni della stampa un nostro collega, del quale sempre la stampa ha diffuso nome e cognome, che ha collezionato in pochi giorni una decina di multe per aver violato le restrizioni legate al CoronaVirus.

Dispiace constatare come la parola che compare in tutti i titoli, e più volte ripetuta nel testo battuto, sia INGEGNERE.

Ho provato a fare un gioco; cambiare nel titolo “L’ingegnere ci ricasca: nove multe in dodici giorni” la qualifica professionale e sostituirla con un’altra: il salumiere, il commercialista, il benzinaio, il falegname, il medico, il giornalista.

Cui prodest? Il comportamento deplorevole compiuto da una persona mentre NON svolge la professione, e per il quale dovrà pagare appunto come persona, a quale pro viene demonizzato dandogli come soggetto una categoria professionale?

Gli Ingegneri, come qualsiasi altro lavoratore di questo periodo, guardano in silenzio da una finestra il mondo fuori, con paura per la salute propria e dei propri cari, più dubbi che certezze sul futuro, aspettative che non sanno se si concretizzeranno, bollette e studi professionali intanto da pagare, attese per politiche di welfare che sono lungi dall’essere attivate.

Tutto il mondo sta giocando un gioco con una sola regola: sopravvivenza. Fisica, sociale, economica. I trasgressori lo sono per tutta l’umanità, indipendentemente dalla categoria professionale.

Avrei poi dei dubbi sull’efficacia di articoli reiterati nei quali, alla fine, pare che i comportamenti della persona in questione trovino la simpatia del lettore e quella ammirazione per potersi permettere il fascino del proibito. Ma è solo una considerazione da cittadino, il giornalista non è il mio mestiere.

Da Presidente dell’Ordine degli Ingegneri sono sicuro che ciascuno dei miei oltre mille iscritti in questo momento sta portando avanti la propria battaglia a denti stretti; e che sarebbe orgoglioso di poter leggere tra le notizie il nome della propria categoria associato, invece che alla fuga dalla reclusione, alle innovazioni in ambito sanitario (anche d’urgenza), alle proposte per la ripartenza, alla disponibilità a fornire le proprie conoscenze. Se ci guardiamo attorno, buona parte di tutto quello che è manufatto è stato ideato da un ingegnere; e anche in questa emergenza l’ingegneria biomedica è in campo in prima linea. Per il resto siamo persone e cittadini, genitori e figli. Le multe che ha preso una persona non intaccheranno la nostra fiducia e impazienza di poter nuovamente continuare a fare quello che ci riesce meglio: contribuire a migliorare quello che ci circonda.

Il Presidente

Ing. Andrea Barocci