Rimini. Ordine medici apre a obbligatorietà vaccini

Uno dei compiti dell’Ordine è, sicuramente, come ha spiegato il Presidente Grossi, quello di persuadere non solo la popolazione, ma anche gli stessi operatori, sebbene in una quota ridotta, restii alle vaccinazioni: “Quello della vaccinazione è un percorso su base volontaria, dunque quello che possiamo fare è cercare di convincere e persuadere gli operatori sull’utilità del gesto, che può diventare anche un imperativo deontologico per noi che abbiamo un albo professionale”. Si apre dunque a una possibile obbligatorietà per i medici.