Rimini. Organizzato Flash mob stamattina: “Vogliamo tornare a scuola”

Flash mob in programma questa mattina in piazza Cavour a Rimini dalle 8 alle 13, pensato dai genitori per protestare contro la quotidianità scolastica che i loro figli non vivono più da mesi. Zaini vuoti in piazza con il nome e il cognome, classe e scuola di ogni studente che non va a scuola da quasi un anno. È questa l’iniziativa dal nome “Ragazzi a scuola” decisa dai genitori di tanti alunni delle scuole superiori stanchi dell’ennesimo rinvio della riapertura, comunicato nelle ore scorse dalla regione Emilia-Romagna.