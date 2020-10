In Emilia Romagna, così come nel resto d’Italia, le terapie ormonali verranno erogate gratuitamente: a sottolineare il valore della nuova regolamentazione, sia quella regionale, quanto quella di Aifa, Agenzia italiana del farmaco, è il presidente provinciale di Arcigay, Marco Tonti, che ricorda come gli ormoni rappresentino veri e propri farmaci salvavita.