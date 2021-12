RIMINI. Ospedale Infermi. Il Direttore medico Raggi: “Situazione che desta preoccupazione, ma la vaccinazione sta modificando la curva della patologia”

Condividi l'articolo

“Cominciamo a essere preoccupati“, è quanto ha dichiarato Francesca Raggi, direttore medico del presidio ospedaliero di Rimini. Le sue parole fanno riferimento all’aumento dei contagi nel territorio riminese e il costante aumento dei ricoveri. Fondamentale in ogni caso la vaccinazione che ha consentito di ridurre il numero di ospedalizzazioni, e quindi la situazione negli ospedali è nettamente migliore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Conferma la dottoressa: “è significativamente diversa, e anche i quadri clinici che stiamo vedendo sono influenzati in maniera molto determinante dalla vaccinazione”. La preoccupazione per Raggi dipende anche dal fatto che “il personale è lo stesso di anno scorso e ci stiamo appesantendo dalla mancanza di riposo e di ferie”. E conclude, “Stiamo vivendo una stagione ancora molto impegnativa”. Ma non manca “l’ottimismo di chi ha la consapevolezza che la vaccinazione sta modificando la curva della patologia”.