Rimini. Ospedale Infermi, individuati 8 positivi (tutti asintomatici)

Grazie alle procedure attivate per limitare il rischio di contagio da Covid 19, sono stati individuati, all’ospedale di Rimini, 8 casi di positività all’infezione, tutti asintomatici.

A seguito di tale procedura, nel reparto di Post acuti dell’Ospedale di Rimini è stato individuato un paziente, in dimissione, positivo al Covid 19. Immediatamente sono partiti tamponi a tappeto non solo tra i degenti e gli operatori di quel reparto ma, per massima precauzione, pure tra quelli di reparti che hanno anche minimi contatti col Post Acuti, da cui sono emerse le ulteriori 7 positività (non ricomprese nel bollettino regionale di oggi poiché emerse successivamente alla comunicazione ufficiale) . Tutti e 8 i pazienti, 5 di sesso maschile e 3 di sesso femminile, non presentano sintomi.

Immediatamente è stata attivata anche l’indagine epidemiologica e la Sanità pubblica di Rimini, dell’Ausl Romagna, ha già individuato e collocato in isolamento domiciliare, tutti i contatti stretti degli 8 pazienti. I controlli e le indagini cliniche stanno continuando, ma al momento la situazione risulta circoscritta.