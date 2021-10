Rimini. Ossessionato dalla ex tenta di investirla in auto: scatta divieto di avvicinamento

Si erano scambiati un bacio coinvolgente al secondo appuntamento, senza ancora conoscersi bene. Da lì è nata un’ossessione che per la donna, ormai da mesi, rappresenta un incubo: assillata dal timore di incontrarlo vive barricata in casa e teme possa capitarle qualcosa di grave. Così, quando un’auto pirata ha tentato di speronarla, è corsa a chiedere la protezione delle forze dell’ordine ed è scattata la consueta procedura da “codice rosso”. A sua tutela il giudice per le indagini preliminari del ha emesso un divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo, un riminese di quarantasei anni. Dovrà stare alla larga dalla donna, almeno cinquecento metri.