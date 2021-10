Rimini. Padre e figlio salvano cane ma finiscono a processo per ricettazione

Condividi l'articolo









Padre e figlio sono stati assolti dall’accusa di ricettazione per aver dato una cuccia e accudito per una settimana un meticcio di pastore maremmano che aveva deciso di scappare scegliendo come rifugio la loro casa. I fatti risalgono al 2004 quando il padrone dell’animale aveva sporto denuncia ai carabinieri, salvo poi riconoscere il cane nei pressi dell’abitazione. Del recupero aveva interessato i carabinieri i quali, vista la denuncia, non hanno potuto far altro che procedere, facendo scattare appunto la denuncia per ricettazione del padrone di casa in concorso con il figlio. La “difesa” davanti al giudice è stata agevole: il padre ha spiegato che sette giorni prima aveva trovato di fronte casa il cane sporco e malnutrito e gli aveva semplicemente dato ospitalità. Tutti assolti.