Rimini. Padre orco violentava la figlia 15enne da quando aveva 6 anni

Condividi l'articolo

Processo al via a Rimini: alla sbarra un 53enne con l’accusa di aver molestato sessualmente la figlia minorenne fin dalla più tenera età. Storia drammatica emersa quando la vittima aveva già 15 anni ma che, secondo il capo d’imputazione, andava avanti da quando la ragazzina aveva appena 6 anni. Campanello d’allarme il comportamento violento del 53enne che in un’occasione aveva picchiato brutalmente la figlia. In seguito a quelle percosse, la ragazzina era stata ascoltata da uno psicologo e davanti all’esperto la 15enne si era aperta rivelando i comportamenti morbosi del padre. Rinviato a giudizio il 53enne dovrà ora rispondere delle terribili accuse davanti ai giudici delle accuse.