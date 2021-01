Prende vita “Save the gym”, in programma per sabato pomeriggio alle 16 in piazza Cavour. Una manifestazione attraverso cui gli imprenditori e gli attori del fitness intendono fare presente la situazione in cui si trovano e chiedere interventi per garantire la sopravvivenza di un settore fondamentale per la salute e il benessere psicofisico delle persone. Solidali alla manifestazione anche l’assessore Gianluca Brasini e il presidente di Cna Benessere e sanità, Massimo Ricci.