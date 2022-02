Rimini. Palla di fuoco contro la finestra della ex fidanzata: nei guai sammarinese

Condividi l'articolo

Ha gettato una palla di fuoco contro la tapparella di una finestra della ex fidanzata. Le fiamme che si propagano nel terrazzo, danneggiando pavimentazione e infissi, prima di essere spente. Ma anche acido corrosivo contro l’auto e chiodi dietro le ruote. Poi una tempesta di messaggi, lettere, appostamenti, minacce, telefonate, condite da qualche aggressione fisica. E’ finito nei guai un 55enne di San Marino, destinatario di un divieto di avvicinamento disposto dal gip. L’uomo risulta inoltre indagato per atti persecutori nei confronti della giovane ex compagna con cui ha avuto una relazione durata alcuni mesi. Alle minacce di morte si alternavano poi mazzi di rose rosse, una volta che la giovane ha deciso di interrompere il rapporto.