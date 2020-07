Rimini. Pallinari e prostituzione: lavoro extra per la municipale

Il reparto cinofilo della Polizia Locale di Rimini (in attività con i cani Bruce e Pablo) e la Polizia Giudiziaria hanno svolto controlli da Marina Centro fino a Miramare, con attività di contrasto alla prostituzione, pallinari, abusivi e controlli nelle colonie e nelle aree verdi lungo tutto il lungomare. Sono state 12 le ordinanze per contrastare la prostituzione in strada e 11 i verbali ai sensi del Regolamento di polizia urbana. Di questi ultimi, nello specifico, 4 i verbali (da mille euro l’uno) a contrasto dei pallinari, 7 (da 200 euro l’uno) quelli notificati a nomadi appostati abusivamente su aree verdi pubbliche. Oltre che sul lungomare e le aree verdi, i controlli sono continuati anche nelle ex colonie, dove gli uomini della Polizia Locale hanno allontanato spacciatori e senza fissa dimora che occupavano abusivamente gli spazi con bivacchi.