Rimini. Papà va in Tribunale perché madre non vuole vaccinare figlio

Coppia si separa e litiga anche sui vaccini al figlio minore. Lui vuole fare i vaccini, lei pretende anche i test sierologici che permetterebbero di stabilire se la bambina è immunizzata a certe malattie. E quindi di non effettuare la vaccinazione per una o più specifiche patologie. Il giudice dà ragione a entrambi e dà l’ok al padre per le vaccinazioni e allo stesso tempo ordina i test sierologici. Il papà si è così presentato per tali vaccinazioni dove però gli hanno spiegato che i test sierologici non sono contemplati per almeno tre di quelle obbligatorie che la figlia doveva fare. Il padre non ha sollevato obiezioni. Ma la madre saputa della mancata esecuzione dei test ha depositato l’esposto contro il padre della figlia che ora si trova indagato.