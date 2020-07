Rimini. Parà morto: entra nel processo anche il Ministero della Difesa

Ministero della Difesa chiamato nel pocesso del parà Emanuele Scieri, morto il 13 agosto 1999 nella caserma “Gamerra” di Pisa. Oltre ai tre imputati per cui la procura militare chiede il processo con l’accusa “violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato”, la famiglia ha dunque ottenuto che lo Stato, per cui il ragazzo da pochi giorni indossava una sua divisa, entrasse a far parte del processo iniziato ieri davanti al tribunale militare di Roma. Uno solo dei tre imputati, veste ancora la divisa. Si tratta di un quarantenne residente a Montescudo-Montecolombo.