Rimini. Parà morto in caserma: verdetto slitta a novembre

Processo a Pisa per la morte di Emanuele Scieri, il parà siciliano di ventisei anni morto nella caserma “Gamerra’”di Pisa il 13 agosto 1999. Si presumeva potessero arrivare i primi verdetti, ma la discussione è andata per le lunghe vista la delicatezza del caso e alla fine il Gup del Tribunale di Pisa ha rinviato per repliche al 5 novembre. Non è escluso che, se anche la prossima udienza non fosse sufficiente a esporre le varie tesi, la fine del processo e la lettura della sentenza possano slittare al 29 novembre.