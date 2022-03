Rimini. Paramedico di 48 anni indagato per diffamazione aggravata: chiesti 50 mila euro di danni ma alla fine il giudice assolve

Condividi l'articolo

Paramedico di 48 anni è finito indagato per diffamazione aggravata. Con una mail aveva chiesto al direttore del suo sindacato quali erano i motivi per cui i docenti di un corso per infermieri da lui organizzato in tre sedi della regione (Rimini, Lugo di Romagna, Bologna) non avevano ancora ricevuto i rimborsi. Chi l’ha ricevuta, però, non l’ha girata solo a colui che all’interno dell’organizzazione sindacale aveva la delega ai pagamenti, ma ha messo al corrente una platea di molti iscritti all’organizzazione sindacale. Così il responsabile della cassa ha denunciato tutti per diffamazione aggravata con La presunta vittima che ha chiesto un risarcimento danni di 50mila euro. Niente da fare: il giudice ha assolto i protagonisti per “non aver commesso il fatto”.