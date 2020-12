Rimini. Parcheggio Clementini: nel periodo festivo la sosta non si paga

PARCHEGGIO CLEMENTINI: NEL PERIODO FESTIVO

LA SOSTA NON SI PAGA

Rimini, 23 dicembre 2020 – Per l’intero periodo delle festività natalizie nel parcheggio Clementini accanto al Punto Bus principale di Start Romagna, a due passi dalla Stazione Ferroviaria, la sosta sarà completamente gratuita.

La promozione consente di parcheggiare il proprio mezzo a costo zero in prossimità del centro storico, agevolando gli spostamenti nelle ultime giornate di acquisti prima dell’entrata in vigore delle limitazioni connesse alla zona rossa e nelle giornate in cui si tornerà alla zona arancione.

Start Romagna ha ritenuto giusto mettere a disposizione gratuitamente il proprio parcheggio in questo difficile momento al fine di favorire i cittadini che vogliono, quando è consentito, apprezzare le bellezze del centro storico della città. Un’iniziativa, questa, che intende inoltre dare il proprio contributo al miglioramento della mobilità cittadina.

Il parcheggio, con i suoi 200 posti a disposizione, è aperto sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

Nei giorni in cui si svolge il mercato settimanale la sosta è consentita dalle ore 15:00.

Ufficio stampa START Romagna: Smart Comunicazione

Cesare Trevisani mob. 335.7216314 ctrevisani@smartcomunicazione.com

Elisa Gianessi mob. 392.0775539 redazione@smartcomunicazione.com