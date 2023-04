Rimini. Parco del Mare nord: aiuole danneggiate dal passaggio delle auto. Al via dopo Pasqua l’intervento di manutenzione

Condividi l'articolo

Cominceranno martedì prossimo, dopo Pasqua, alcuni lavori di risanamento conservativo della viabilità sul verde pubblico, tra la via San Salvador e via Porto Palos. L’obiettivo è la messa in sicurezza delle aiuole esistenti, che si trovano collocate in prossimità della carreggiata stradale e in adiacenza alla pista ciclabile, nel tratto di lungomare nord compreso tra Torre Pedrera e Viserba.

Un intervento – parte della “Riqualificazione urbana e ambientale e il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell’area turistica di Rimini Nord” – che si è reso necessario per evitare il transito dei veicoli sulle aiuole e permettere l’attecchimento della vegetazione, garantendo così anche una maggiore sicurezza dei ciclisti che transitano sulla pista ciclabile. Il danneggiamento è stato causato infatti dalle auto, che ad una velocità non commisurata e senza seguire l’andamento curvilineo della strada, sono passate marginalmente sopra le aiuole, impedendo la crescita della vegetazione e causando, in alcuni casi, la rottura dell’impianto di irrigazione e la formazione di pericolose buche.

In particolare i lavori si concentreranno sulla messa in sicurezza delle aree verdi, con installazione di una cordolatura perimetrale dell’attuale forma dell’aiuola. Verrà poi ripiantato anche il verde pubblico e installata una nuova segnaletica che metta in maggiore evidenza l’ostacolo, anche con occhi di gatto luminosi.

L’intervento, che avrà un costo complessivo di circa 100 mila euro è stato affidato alla ditta Edil Sagea srl di Santarcangelo di Romagna e sarà concluso entro la prossima estate.

“Si tratta di un necessario intervento di riqualificazione – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli – concordato e richiesto dai cittadini a causa di alcuni danneggiamenti, dovuti al passaggio delle auto. Una manutenzione necessaria oltre che sul piano estetico, anche per garantire la sicurezza dei ciclisti e continuare a prestare la dovuta attenzione al verde, che in questa particolare area è stata progettata e realizzata con grande cura e rispetto per la vocazione identitarie dei luoghi. ”