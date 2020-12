Rimini. Parco eolico: dopo Gnassi anche Santi aderisce al NO

Preg.me Redazioni,

il NO della Lega al Parco eolico dopo aver ricevuto il sostegno del Sindaco Gnassi e dei sindaci di centrodestra ora ha ottenuto il NO anche del Presidente della Provincia.

Il risultato è estremamente positivo e dimostra, ancora una volta, la serietà e la ricchezza della politica che stiamo esprimendo nel Consiglio comunale di Rimini.

Vi ringrazio e Vi auguro un buon lavoro.

Marzio Pecci

COMUNICATO

La posizione della Lega contro il Parco eolico, definito da tutti un ecomostro, ha incassato, con l’interrogazione del Capogruppo dell’opposizione, Marzio Pecci, anche il NO del Presidente della Provincia Riziero Santi che ha definito l’impianto “non compatibile” e di volere “stare con il territorio”.

Quindi dopo alcuni mesi la posizione ferma della Lega contro il Parco eolico ha ricevuto l’adesione dei sindaci di centrodestra della provincia, del Sindaco Gnassi, del sindaco di Misano Adriatico Piccioni, delle associazioni di categoria e delle associazioni ambientaliste e, adesso, arriva anche l’adesione del Presidente della Provincia.

Tutti, oggi, condividiamo il giudizio della Commissione della Qualità Architettonica e Paesaggio del Comune di Rimini che ha deliberato la bocciatura dell’impianto perché il “progetto è troppo impattante in termini visivi”.

Purtroppo, in questo tempo, abbiamo assistito al silenzio assordante della Soprintendenza di Ravenna, sempre tempestiva ad intervenire sui dehors o sulle “vasche/piscina”, ma indifferente all’ecomostro in mare.

Il successo ottenuto dalla Lega per la difesa del paesaggio è la conseguenza della politica di condivisione dei progetti di tutela dell’ambiente e di contrasto al cambiamento climatico perché, su questo secondo punto, siamo convinti che le energie rinnovabili (eolico, solare, idroelettrico, geotermia ed altro) debbano esser sempre più sviluppate per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Questa posizione ambientalista, che ha aperto il dialogo tra maggioranza ed opposizione, nell’interesse della città e della provincia di Rimini, ha fatto proporre al Presidente della Provincia un laboratorio per promuovere una politica provinciale volta a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili ricercando le soluzioni più avanzate.

Verba volant scripta manent …. Dopo aver ascoltato il Presidente in Consiglio abbiamo chiesto la risposta scritta perché nei prossimi giorni la Lega si farà promotrice di uguali iniziative in Regione, a mezzo dei propri Consiglieri, per ottenere dal Presidente Bonaccini uguale impegno di contrasto al progetto del Parco eolico a Rimini conformemente alle decisioni assunte dalla politica e dal territorio riminese.

Le guerre si vincono, battaglia dopo battaglia.

La Lega, con la sua forza di consenso è determinata a non mollare ed è per questo che rinnova l’appello ai sindaci di centrosinistra di pronunciarsi – quelli di centrodestra lo hanno già fatto – affinché il territorio sia tutto compatto e non lasci spazio a decisioni ministeriali volte a favorire la speculazione in danno del nostro territorio e della nostra economia turistica.