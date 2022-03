Rimini. Parco eolico, ecco il nuovo progetto: si va verso la realizzazione

Riprende quota il progetto del Parco eolico e le sue 51 pale. La nuova alternativa progettuale fisserebbe la prima pala, quella più a ridosso della riva, a 9 miglia e mezzo, nell’area marittima antistante Cattolica, e a 10 miglia nautiche per quella di Rimini: siamo intorno ai 18 chilometri e mezzo di distanza dalla spiaggia. Per quanto riguarda la spesa prevista siamo intorno ai 600 milioni di euro e ogni pala dovrebbe produrre ciascuna 6,5 mega watt. Sul Parco eolico in mare, l’assessore all’Ambiente Anna Montini, sembra aprire: “Ma solo ad una condizione – sottolinea l’amministratore- che le macchine sia ben lontane dalla costa e che l’impatto ambientale sia molto basso”. Intanto, da Italia Nostra arriva un netto “No” alla costruzione del Parco eolico.

