RIMINI. “Parco Murri Bellariva”: 18 studenti costituiscono il 73° gruppo CIVIVO incrociando il progetto di rigenerazione urbana fatto dal Comune in quella zona

Con la recente costituzione del gruppo “Parco Murri Bellariva”, si allarga la famiglia dei Ci.VI.VO. che arrivano ad essere in tutto 73 gruppi. Un numero importante che segna ancora una volta, una crescita di partecipazione, responsabilità e senso civico nel territorio, con ben 920 volontari che ad oggi risultano iscritti.

Sono 18 i nuovi volontari – tutti giovani studenti – che hanno scelto di costituirsi come nuovo gruppo Ci.VI.VO a Bellariva per prendersi cura del Parco Murri. Un desiderio di partecipazione, unito ad una grande presa di responsabilità, che alcuni studenti di Bellariva hanno voluto concretizzare con azioni ben precise, descritte nella convenzione che hanno firmato con il Comune. Come quello di provvedere alla pulizia periodica dell’area e del verde pubblico, situato nel lungo mare Giuseppe di Vittorio, effettuando piccoli interventi di manutenzione e segnalando agli uffici competente eventuali necessità di specifici interventi. Un impegno a cui si aggiunge quello di mantenere i contatti con le realtà del territorio quali i comitati turistici, gli scout di Bellariva, la squadra di calcio Bellariva, al fine di generare una proficua organizzazione di eventi. L’obiettivo è quello di promuovere una rigenerazione del parco per restituirlo decoroso ed accogliente alla cittadinanza e turisti che durante la stagione estiva frequentano Bellariva.

Desideri ed obiettivi che si incrociano univocamente con il progetto “Murri Open space”, il piano di interventi che il Comune vuole mettere in campo con i comitati della zona per rendere più attrattiva e viva un’area verde centrale della marina riminese. Oltre a completare i lavori di sistemazione e manutenzione, il progetto punta infatti per la prossima estate ad arricchire di funzioni il Parco, promuovendo l’attività sportiva e l’organizzazione di eventi artistici, culturali e di intrattenimento.

Come noto infatti sono diversi gli interventi che l’Amministrazione ha in programma, per migliorare la fruibilità del parco Murri e trasformarlo in un vero open space, sia sul fronte energetico sia di dotazioni. Dall’implementazione dell’impianto elettrico, a servizio delle varie attività temporanee che potranno essere accolte nell’area (bancarelle, mercatini serali e attività sportive in notturna) e a servizio dell’area dove è presente il palco per gli eventi. Il progetto prevede poi la sistemazione dell’area giochi presente a lato nord del parco, con la sostituzione delle attrezzature esistenti e l’aggiunta di nuove strutture e la manutenzione dell’area del campo da basket, con la sistemazione del playground, la sostituzione dei canestri e del tabellone. Sul fronte opposto del Parco si trova invece l’area di circa 500mq che l’Amministrazione ha candidato al bando regionale «Sport nei parchi», che consentirà per un anno di mettere l’area a disposizione di tre associazioni sportive o dilettantistiche del territorio, selezionate attraverso un avviso pubblico, che si impegneranno a promuovere attività per i propri scritti e allo stesso tempo offrirà attività sportive gratuite aperte a tutti e rivolte a diversi target di utenti. Nuovo verde, con piantumazioni ed arbusti, nell’area di piazzale Gondar, mentre saranno utilizzate coperture brandizzate per i due edifici inaccessibili presenti all’interno del parco.

Con il “Parco Murri Bellariva” salgono a 73 i gruppi che, a partire dal 2011, si sono formati a Rimini, di cui 4 solo in questi primi mesi del 2021. Una vera comunità responsabile che opera silenziosamente per migliorare l’ambiente in cui vive e diffondere buone pratiche, favorendo altresì la socializzazione delle persone che condividono i medesimi spazi della città e una cultura positiva di atteggiamenti responsabili.

“A quasi 10 anni dalla nascita del primo Ci.Vi.VO. – dichiara l’assessore Mattia Morolli – il progetto si conferma come una grande scelta vincente che va nella direzione della responsabilità personale e civica dei cittadini. L’idea di fare rete, attivarsi in prima persona per rendersi utili in progetti, iniziative e attività legate al bene comune, è senz’altro la cosa di cui adesso più che mai abbiamo bisogno. Un senso di partecipazione alla vita pubblica che è stato interpretato correttamente, come desiderio di tanti cittadini, ad oggi oltre 900, che si sono fatti avanti e si spendono per il bene comune. L’Amministrazione Comunale è sempre aperta e disponibile alle richieste di volontari che decidono di organizzarsi per fare attività utili al territorio in cui vivono, come avvenuto in tutti gruppi fino ad oggi e anche in questo ultimo caso a Bellariva.”

Si ricorda che il progetto Ci.Vi.Vo. è rivolto ad associazioni di volontariato e/o onlus, comitati, gruppi di cittadini, persone singole, di età non inferiore a 18 e non superiore a 80 anni; la partecipazione è aperta a tutti i residenti nel Comune di Rimini, anche comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno. Il Comune di Rimini provvede alla copertura assicurativa dei volontari e fornisce altresì assistenza logistica e i materiali necessari per lo svolgimento delle attività concordate.